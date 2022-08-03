Никол Пашинян провел заседание Совбеза

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности.

Об этом передает Report со ссылкой на армянскую прессу.

Сообщается, что в ходе заседания обсуждалась ситуация в Карабахе.

Утром третьего августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Лачынского района. В результате от пулевого ранения стал шехидом военнослужащий срочной действительной военной службы – солдат Казымов Анар Рустам оглу.

После этого Вооруженные силы Азербайджана начали антитеррористическую операцию против армянских террористических групп, окопавшихся на территории Азербайджана в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента. В результате были уничтожены четыре армянских террориста, еще 15 получили ранения. Кроме того, были уничтожены одна артиллерийская воинская часть и один пост.