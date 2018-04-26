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    Никол Пашинян опоздал на акцию протеста в Ереване из-за собственного призыва блокировать дороги

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Опоздавший из-за перекрытых дорог в Ереване лидер акции протеста, оппозиционный депутат Никол Пашинян призвал сторонников временно прекратить блокирование, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Отметим, что в Ереване продолжилась акция по блокировке дорог, что привело к остановке движения автотранспорта на ряде улиц столицы Армении. 

    В результате этого Н.Пашинян не смог приехать к месту начала акции. Как объяснил он в видеообращении в Facebook, как раз по причине того, что дороги оказались заблокированы по его же призыву.

    "Опаздываю на митинг из-за перекрытых улиц. Извините. Скоро буду", - сказал он. Также Пашинян пообещал внести "тактические изменения" в акции протестов, не пояснив, какие они теперь будут.

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