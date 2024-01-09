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Пашинян обсудил с сотрудниками МИД Армении мирный процесс с Азербайджаном

Пашинян обсудил с сотрудниками МИД Армении мирный процесс с Азербайджаном Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с делегацией МИД этой страны во главе с министром иностранных дел Араратом Мирзояном.
В регионе
9 января 2024 г. 11:27
Пашинян обсудил с сотрудниками МИД Армении мирный процесс с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с делегацией МИД этой страны во главе с министром иностранных дел Араратом Мирзояном.

Как сообщает Report со ссылкой на Aysor, Пашинян обсудил с сотрудниками МИД усилия, направленные на обеспечение стабильности и мира на Южном Кавказе, а также нормализацию отношений с Азербайджаном.

Премьер-министр был проинформирован о проделанной работе по курсу внешней политики страны в 2023 году, ему были представлены шаги, предпринятые для усиления сотрудничества с государствами-партнерами на двустороннем уровне, и имеющиеся результаты, также была оценена текущая ситуация в регионе.

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Версия на английском языке Nikol Pashinyan discusses peace process between Azerbaijan and Armenia with MFA employees
Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan XİN əməkdaşları ilə Azərbaycanla sülh prosesini müzakirə edib

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