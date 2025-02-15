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Шольц и Пашинян обсудили нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном

Шольц и Пашинян обсудили нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем нормализацию отношений Еревана и Баку.
В регионе
15 февраля 2025 г. 14:45
Шольц и Пашинян обсудили нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу в Мюнхене обсудили процесс нормализации отношений Еревана и Баку.

Как передает Report, об этом премьер написал в социальных сетях.

"Затронули нынешний этап процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - написал он.

Также Пашинян и Шольц обсудили вопросы двусторонней повестки между Ереваном и Берлином.

"Мы обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки дня Армении и Германии и обменялись мнениями о перспективах углубления партнерства Армении с ЕС", - отметил армянский премьер.

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Версия на азербайджанском языке Şolts və Paşinyan Ermənistan-Azərbaycan normallaşma prosesini müzakirə ediblər

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