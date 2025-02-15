Шольц и Пашинян обсудили нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу в Мюнхене обсудили процесс нормализации отношений Еревана и Баку.
Как передает Report, об этом премьер написал в социальных сетях.
"Затронули нынешний этап процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - написал он.
Также Пашинян и Шольц обсудили вопросы двусторонней повестки между Ереваном и Берлином.
"Мы обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки дня Армении и Германии и обменялись мнениями о перспективах углубления партнерства Армении с ЕС", - отметил армянский премьер.