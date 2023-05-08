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Никол Пашинян едет с рабочим визитом в Москву

Никол Пашинян едет с рабочим визитом в Москву Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня по приглашению президента РФ Владимира Путина отправится в Москву с рабочим визитом.
В регионе
8 мая 2023 г. 13:42
Никол Пашинян едет с рабочим визитом в Москву
Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня по приглашению президента РФ Владимира Путина отправится в Москву с рабочим визитом.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Пашинян примет участие в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 мая.

Последний раз глава армянского правительства посещал Россию в конце декабря прошлого года на полях неформального саммита СНГ.

Отметим, что Пашинян после визита в Москву - 14 мая - отправится в Брюссель. Ранее сообщалось о том, что в Брюсселе состоятся переговоры между лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Никол Пашиняном с участием президента Европейского совета Шарля Мишеля.

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Версия на английском языке Nikol Pashinyan to leave for Moscow

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