Никол Пашинян едет с рабочим визитом в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня по приглашению президента РФ Владимира Путина отправится в Москву с рабочим визитом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня по приглашению президента РФ Владимира Путина отправится в Москву с рабочим визитом.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Пашинян примет участие в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 мая.

Последний раз глава армянского правительства посещал Россию в конце декабря прошлого года на полях неформального саммита СНГ.

Отметим, что Пашинян после визита в Москву - 14 мая - отправится в Брюссель. Ранее сообщалось о том, что в Брюсселе состоятся переговоры между лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Никол Пашиняном с участием президента Европейского совета Шарля Мишеля.