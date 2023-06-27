Никол Пашинян: 44-дневной войны можно было бы избежать

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что 44-дневной войны в 2020 году можно было бы избежать.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что 44-дневной войны в 2020 году можно было бы избежать.

Как сообщает Report со ссылкой на "Sputnik- Армения", об этом он заявил на заседании комиссии по расследованию 44-дневной войны.

При этом премьер добавил, что в переговорном процессе было несколько условных развилок, которые так или иначе могли стать поводом для возобновления боевых действий.

Комиссия продолжает заседание с участием главы правительства. Первая часть обсуждения состоялась 20 июня. Заседание началось в открытом режиме, затем его могут продолжить без видеокамер.