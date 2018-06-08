Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Компания Nike приостановила сотрудничество со сборной Ирана после того, как США вышли из иранской ядерной сделки. Как сообщает Report со ссылкой на "Спорт--Экспресс", в связи с этим, сборная Ирана осталась без привычной экипировки накануне старта чемпионата мира по футболу.

Наставник команды Карлуш Кейруш обратился за помощью к ФИФА, "чтобы не менять привычную экипировку за неделю до важных матчей".

Соперниками иранцев по групповому этапу являются команды Марокко, Испании и Португалии.