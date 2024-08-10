Nike частично приостановила работу в Турции из-за роста таможенных пошлин

Nike приостановила онлайн-продажи в Турции через свой веб-сайт и мобильное приложение. Причиной стало недавнее повышение Анкарой таможенных пошлин на онлайн-покупки из-за рубежа.

Nike приостановила онлайн-продажи в Турции через свой веб-сайт и мобильное приложение. Причиной стало недавнее повышение Анкарой таможенных пошлин на онлайн-покупки из-за рубежа.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

"Мы не можем гарантировать нашим потребителям, что их заказы будут доставлены вовремя, поэтому на данный момент мы приостанавливаем прием онлайн-заказов из Турции", - говорится в сообщении.

При этом в Nike подчеркнули, что компания продолжает продавать свою продукцию в Турции через собственные магазины и магазины своих розничных филиалов.

Новые таможенные меры заработали в Турции ранее на этой неделе. Налоговая ставка для товаров, приобретенных онлайн в Евросоюзе, выросла с 20% до 30%, в других странах - с 30% до 60%.