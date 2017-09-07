Нихат Зейбекчи: США еще должны доказать вину турецкого экс-министра

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Вина бывшего министра экономики Турции Зафера Чаглаяна в нарушении санкционного режима против Ирана должна быть доказана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава министерства экономики республики Нихат Зейбекчи журналистам.

"Господин Зафер не совершал чего-либо против интересов Турции, а для нас именно это является главным. Есть утверждения, что он нарушил введенные США санкции против Ирана. Однако другой стране, которая подает иск против (бывшего - ред) министра Турции, надо еще доказать его вину", - отметил он

Напомним, что министерство юстиции США обвинило экс-министра экономии и бывшего руководителя турецкого госбанка Turkish Bank-1 Зафера Чаглаяна "в сговоре для использования финансовой системы США в целях осуществления операций на миллионы долларов в пользу правительства Ирана и других иранских структур, что запрещено санкциями США".