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    Министр экономики: Что бы ни делали в отношении Турции, страна будет в десятке лучших

    Турция консолидируется и удивит саму Moody`s

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ "До тех пор, пока не стихнут последствия попытки госпереворота в Турции, в экономической жизни страны возможны некоторые спады, но они стабилизируются".

    Как сообщает Report, об этом каналу TRT заявил министр экономики Турции Нихад Зейбекчи.

    Касаясь заявления рейтингового агентства Moody`s  о намерении пересмотреть в сторону понижения кредитный рейтинг Турции, Н. Зейбекчи сказал, что этот пересмотр займет некоторое время: "До этого времени Турция консолидируется и удивит саму Moody`s".

    Отвечая на вопрос касательно влияния последних событий на туристический сектор страны, Н.Зейбекчи сказал, что Турция самая красивая и исторически богатая страна в мире, и поэтому, "что бы ни делали в отношении Турции, страна будет находиться в десятке лучших стран в мире".

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