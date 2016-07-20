Министр экономики: Что бы ни делали в отношении Турции, страна будет в десятке лучших

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ "До тех пор, пока не стихнут последствия попытки госпереворота в Турции, в экономической жизни страны возможны некоторые спады, но они стабилизируются".

Как сообщает Report, об этом каналу TRT заявил министр экономики Турции Нихад Зейбекчи.

Касаясь заявления рейтингового агентства Moody`s о намерении пересмотреть в сторону понижения кредитный рейтинг Турции, Н. Зейбекчи сказал, что этот пересмотр займет некоторое время: "До этого времени Турция консолидируется и удивит саму Moody`s".

Отвечая на вопрос касательно влияния последних событий на туристический сектор страны, Н.Зейбекчи сказал, что Турция самая красивая и исторически богатая страна в мире, и поэтому, "что бы ни делали в отношении Турции, страна будет находиться в десятке лучших стран в мире".