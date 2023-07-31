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Нигер приостановил экспорт урана и золота во Францию

Нигер приостановил экспорт урана и золота во Францию Новые власти Нигера приостановили экспорт урана и золота во Францию.
В регионе
31 июля 2023 г. 16:01
Нигер приостановил экспорт урана и золота во Францию

Новые власти Нигера приостановили экспорт урана и золота во Францию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает британская вещательная корпорация Би-би-си.

Ранее Испания и Германия решили приостановить сотрудничество с Нигером. Франция приостановила действие программ финансовой поддержки Нигера до восстановления конституционного порядка в африканской стране, сообщили ранее во французском МИД.

Как отмечает Би-би-си, Нигер является седьмым производителем урана в мире. По данным французских СМИ, на Нигер приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.

Французские власти пока не принимали решение об эвакуации своих граждан из Нигера, где произошел переворот, заявила ранее глава МИД Франции Катрин Колонна. По ее словам, в Нигере находятся 500-600 французов.

Вечером 26 июля мятежники объявили по национальному телевидению об отстранении Мохамеда Базума с поста президента Нигера, закрытии границ республики, введении комендантского часа, приостановке действия конституции, запрете политической активности партий. 28 июля они сообщили, что главой государства стал генерал Абдуррахман Тчиани. Во время переворота он возглавлял президентскую гвардию, подразделения которой задержали и продолжают удерживать Базума.

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Версия на английском языке Niger suspends uranium and gold exports to France

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