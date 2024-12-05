О нас

Нидерланды призывают ЕС приостановить безвизовый режим с Грузией

Нидерланды призывают ЕС приостановить безвизовый режим с Грузией Нидерланды будут просить Евросооюз приостановить безвизовый режим с Грузией.
В регионе
5 декабря 2024 г. 18:32
Нидерланды призывают ЕС приостановить безвизовый режим с Грузией

Нидерланды будут просить Евросооюз приостановить безвизовый режим с Грузией.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил глава МИД Каспар Вельдкамп в соцсети Х.

"Насилие в отношении протестующих и журналистов в Грузии, а также аресты политиков неприемлемы. Поэтому Нидерланды призовут ЕС приостановить безвизовый режим с Грузией. Приветствую инициативу стран Балтии по введению индивидуальных запретов на поездки", - заявил он.

Велдкамп добавил, что необходимо изучить возможности использования механизмов в рамках инструментов ОБСЕ для поддержки грузинского народа. Он планирует поднять этот вопрос на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое состоится на Мальте.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Netherlands wants EU to stop Georgia visa-free travel arrangements
Версия на азербайджанском языке Niderland Aİ-ni Gürcüstan ilə vizasız rejimi dayandırmağa çağırır

Экслюзивные новости

Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
5 декабря 2024 г. 16:44
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
5 декабря 2024 г. 12:21
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
5 декабря 2024 г. 10:35
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
3 декабря 2024 г. 11:01
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
28 ноября 2024 г. 17:19
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
28 ноября 2024 г. 13:28
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi