Нидерланды призывают ЕС приостановить безвизовый режим с Грузией

Нидерланды будут просить Евросооюз приостановить безвизовый режим с Грузией.

Нидерланды будут просить Евросооюз приостановить безвизовый режим с Грузией.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил глава МИД Каспар Вельдкамп в соцсети Х.

"Насилие в отношении протестующих и журналистов в Грузии, а также аресты политиков неприемлемы. Поэтому Нидерланды призовут ЕС приостановить безвизовый режим с Грузией. Приветствую инициативу стран Балтии по введению индивидуальных запретов на поездки", - заявил он.

Велдкамп добавил, что необходимо изучить возможности использования механизмов в рамках инструментов ОБСЕ для поддержки грузинского народа. Он планирует поднять этот вопрос на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое состоится на Мальте.