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Нидерланды и Германия будут обучать украинских военных разминированию

Нидерланды и Германия будут обучать украинских военных разминированию Власти Нидерландов и Германии разрабатывают совместную программу, в рамках которой украинские военные пройдут обучение разминированию.
В регионе
31 августа 2022 г. 01:29
Нидерланды и Германия будут обучать украинских военных разминированию

Власти Нидерландов и Германии разрабатывают совместную программу, в рамках которой украинские военные пройдут обучение разминированию.

Как передает Report, об этом написала министр обороны королевства Кайса Олленгрен на своей странице в Twitter.

"Нидерланды поддерживают предложение об учебной миссии ЕС для Украины. Вместе с Германией мы разрабатываем совместную программу обучения украинских военных разминированию на суше", - сообщила Олленгрен.

На прошлой неделе верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Брюссель обсуждает вопрос создания тренировочной миссии для украинской армии, но не на территории Украины, а в одной из соседних стран. При оптимальном развитии событий тренировочная миссия ЕС может заработать в конце осени - начале зимы.

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