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Незаконную добычу нефти пресекли на месторождении в Казахстане

Незаконную добычу нефти пресекли на месторождении в Казахстане Факт незаконной добычи, переработки и хранения сырой нефти без документов пресечен в Актюбинской области (Казахстан).
В регионе
14 июня 2023 г. 11:34
Незаконную добычу нефти пресекли на месторождении в Казахстане

Факт незаконной добычи, переработки и хранения сырой нефти без документов пресечен в Актюбинской области (Казахстан).

Как передает Report Sputnik-Казахстан, об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

По данным ведомства, незаконная добыча проводилась на нефтяном месторождении, подлежащем консервации с марта прошлого года.

"В настоящее время заместитель генерального директора компании задержан. В отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" до 2-х месяцев", - рассказали в АФМ.

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