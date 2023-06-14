Незаконную добычу нефти пресекли на месторождении в Казахстане

Факт незаконной добычи, переработки и хранения сырой нефти без документов пресечен в Актюбинской области (Казахстан).

Факт незаконной добычи, переработки и хранения сырой нефти без документов пресечен в Актюбинской области (Казахстан).

Как передает Report Sputnik-Казахстан, об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

По данным ведомства, незаконная добыча проводилась на нефтяном месторождении, подлежащем консервации с марта прошлого года.

"В настоящее время заместитель генерального директора компании задержан. В отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" до 2-х месяцев", - рассказали в АФМ.