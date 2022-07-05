New York Times: Россия продолжает медленное продвижение по Украине

Американская New York Times публикует репортаж своих корреспондентов на линии фронта в Донбассе. Журналисты делают вывод, что обе стороны конфликта "очень потрепаны, и это вызывает вопрос, как долго они могут продолжать войну в таком же режиме, в особенно

Американская New York Times публикует репортаж своих корреспондентов на линии фронта в Донбассе. Журналисты делают вывод, что обе стороны конфликта "очень потрепаны, и это вызывает вопрос, как долго они могут продолжать войну в таком же режиме, в особенности - хуже вооруженные украинцы".

Как передает Report, по словам авторов публикации, взятие российскими войсками Лисичанска и Северодонецка "демонстрирует успех российской перемалывающей военной стратегии, которая основана на превосходящей огневой мощи и постепенном продвижении".

При этом, по наблюдениям корреспондентов NYT, украинским войскам приходится полагаться на свежих призывников, и они терпят большие потери, при этом переживая серьезное психологическое давление из-за постоянных обстрелов и отступления. "Вторжение также нанесло жестокий удар по войскам России, однако они продолжают медленное продвижение", - пишут при этом авторы публикации.

"Разрушительная стратегия, в основе которой лежит применение дальнобойной артиллерии, подходит для плоской местности и более коротких линий снабжения российских войск на востоке Украины, но может не сработать в других местах, - считают авторы репортажа. - И остается неясным, насколько далеко президент Владимир Путин готов зайти в своем наступлении и какие потери в живой силе и технике еще может перенести его армия, прежде чем ей понадобится долгая пауза для восстановления сил".

При этом NYT пишет, что многие в Украине начали сомневаться и в эффективности стратегии ВСУ, которая стремится максимально измотать российскую армию в боях, заставляя ее воевать за города – как произошло в Северодонецке и в меньшей степени в Лисичанске.

Газета ссылается на украинского добровольца Владимира, который был одним из последних военных, покинувших Северодонецк в июне. "Во время битвы за город из строя выбыло более половины из 100 членов его подразделения. Какая поддержка? Поддержки не было", - сказал он журналистам, имея в виду отсутствие тяжелой артиллерии.

По словам украинских военных, Россия продолжает тактику массированных артиллерийских обстрелов, которые обычно продолжаются около пяти дней, и только после этого армия РФ пытается нащупать слабые места в обороне ВСУ при помощи танков и пехоты.

Украина в этой борьбе рассчитывает на помощь Запада, который обещает предоставить ей тяжелые вооружения, однако и здесь возникают сложности. Украинский офицер, под началом которого находятся некоторые отправленные США гаубицы М777, рассказал корреспондентам NYT, что несколько специалистов, обученных работе с этим оружием в Латвии, были убиты или ранены.

Но несмотря на усталость и большое число жертв, украинские военные готовы продолжать сражаться, пишут журналисты NYT. "Мы вернемся, - сказал им Владимир. – Это наша земля. Так и есть".