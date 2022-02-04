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Невестке экс-министра культуры Армении предъявлено обвинение в отмывании денег

Невестке экс-министра культуры Армении предъявлено обвинение в отмывании денег Невестке бывшего министра культуры Армении Асмик Погосян Франческе Кутруп предъявлено обвинение в легализации незаконно приобретенного имущества.
В регионе
4 февраля 2022 г. 16:26
Невестке экс-министра культуры Армении предъявлено обвинение в отмывании денег

Невестке бывшего министра культуры Армении Асмик Погосян Франческе Кутруп предъявлено обвинение в легализации незаконно приобретенного имущества.

Как передает Report, об этом сообщил Sputnik-Армения со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

По данным следствия, будучи в 2011-2014 гг директором зарегистрированной в офшорной зоне (на Британских Виргинских островах) компании, Кутруп в сговоре с руководством Армянского общества культурных связей с зарубежными странами (АОКС) оформила фиктивный договор, легализовала и скрыла происхождение и принадлежность здания организации площадью 526,9 кв. м. и земли в 0,0467 га.

Позже она продала право на имущество и зарегистрировала свою компанию на других лиц. Кутруп предъявлено обвинение в отмывании денег, она объявлена в розыск и заочно арестована.

Сама бывший министр культуры Армении Асмик Погосян также объявлена в розыск, она заочно арестована в конце декабря этого года.

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