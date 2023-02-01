О нас

Нетаньяху ушел от ответа на вопрос о причастности Израиля к удару по Ирану

Нетаньяху ушел от ответа на вопрос о причастности Израиля к удару по Ирану Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ушел от ответа на вопрос о причастности страны к удару по иранской территории 29 января.
В регионе
1 февраля 2023 г. 06:45
Нетаньяху ушел от ответа на вопрос о причастности Израиля к удару по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ушел от ответа на вопрос о причастности страны к удару по иранской территории 29 января.

Как передает Report, об этом сообщает CNN.

"Я не собираюсь когда-либо говорить о конкретных операциях. Каждый раз, когда на Ближнем Востоке происходит взрыв, нам приписывают или возлагают ответственность", - сказал Нетаньяху.

В ночь на 29 января агентство IRNA сообщило, что в Исфахане, расположенном в центральной части Ирана, произошел сильный взрыв. Позже Минобороны страны заявило, что была совершена неудачная атака на один из центров ведомства с использованием беспилотников. По информации министерства, один аппарат был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. В результате атаки никто не пострадал, был нанесен незначительный материальный ущерб. В заявлении не уточнялось, кого Тегеран считает причастным к нападению.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Netanyahu İranın hərbi zavoduna endirilən zərbə ilə bağlı açıqlama verib

Самое читаемое

EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
31 января 2023 г. 10:06
В Азербайджане проведена спецоперация по обезвреживанию иранской шпионской сети, есть задержанные
В Азербайджане проведена спецоперация по обезвреживанию иранской шпионской сети, есть задержанные
31 января 2023 г. 15:25
Участники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
ФотоУчастники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
31 января 2023 г. 19:25
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
25 января 2023 г. 11:32
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
25 января 2023 г. 14:32
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
26 января 2023 г. 12:08
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
26 января 2023 г. 15:41
Азербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
ФотоАзербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
26 января 2023 г. 19:10
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
27 января 2023 г. 22:42
В инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
ФотоВ инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
28 января 2023 г. 10:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi