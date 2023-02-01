Нетаньяху ушел от ответа на вопрос о причастности Израиля к удару по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ушел от ответа на вопрос о причастности страны к удару по иранской территории 29 января.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ушел от ответа на вопрос о причастности страны к удару по иранской территории 29 января.

Как передает Report, об этом сообщает CNN.

"Я не собираюсь когда-либо говорить о конкретных операциях. Каждый раз, когда на Ближнем Востоке происходит взрыв, нам приписывают или возлагают ответственность", - сказал Нетаньяху.

В ночь на 29 января агентство IRNA сообщило, что в Исфахане, расположенном в центральной части Ирана, произошел сильный взрыв. Позже Минобороны страны заявило, что была совершена неудачная атака на один из центров ведомства с использованием беспилотников. По информации министерства, один аппарат был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. В результате атаки никто не пострадал, был нанесен незначительный материальный ущерб. В заявлении не уточнялось, кого Тегеран считает причастным к нападению.