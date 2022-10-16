Нетаньяху раскритиковал желание Байдена заключить сделку с Ираном

Политика президента США Джо Байдена в отношении Ирана и палестинского вопроса ошибочна.

Политика президента США Джо Байдена в отношении Ирана и палестинского вопроса ошибочна.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Fox News, об этом заявил бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, в частности, американский лидер действует неверно, желая восстановить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Я думаю, что Байден симпатизирует Израилю, но его политика в отношении палестинского вопроса и Ирана ошибочна это просто неправильно. Для США неверно пытаться эффективно сдерживать иранскую ядерную программу вместо того, чтобы остановить ее", — пояснил Нетаньяху.

С точки зрения экс-премьера Израиля, восстановление СВПД не будет способствовать миру в регионе, поскольку это не помешает Ирану продолжить разработку ядерного оружия.