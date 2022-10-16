Нетаньяху раскритиковал желание Байдена заключить сделку с Ираном

Политика президента США Джо Байдена в отношении Ирана и палестинского вопроса ошибочна.
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По его словам, в частности, американский лидер действует неверно, желая восстановить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
"Я думаю, что Байден симпатизирует Израилю, но его политика в отношении палестинского вопроса и Ирана ошибочна это просто неправильно. Для США неверно пытаться эффективно сдерживать иранскую ядерную программу вместо того, чтобы остановить ее", — пояснил Нетаньяху.
С точки зрения экс-премьера Израиля, восстановление СВПД не будет способствовать миру в регионе, поскольку это не помешает Ирану продолжить разработку ядерного оружия.