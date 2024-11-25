Нетаньяху предварительно одобрил соглашение с "Хезболлах"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предварительно одобрил соглашение с организацией "Хезболлах" о прекращении огня в Ливане, но ряд деталей еще предстоит обсудить.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предварительно одобрил соглашение с организацией "Хезболлах" о прекращении огня в Ливане, но ряд деталей еще предстоит обсудить.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN.

По их словам, Нетаньяху в воскресенье вечером "предварительно одобрил" соглашение, но у властей еврейского государства есть сомнения относительно некоторых деятелей, их предстоит согласовать.

Ранее израильский новостной портал Ynet информировал, что Израиль предварительно одобрил предложенное соглашение с "Хезболлах" о прекращении огня в Ливане, которое теперь подлежит окончательному одобрению кабинетом министров.