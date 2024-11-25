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Нетаньяху предварительно одобрил соглашение с "Хезболлах"

Нетаньяху предварительно одобрил соглашение с "Хезболлах" Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предварительно одобрил соглашение с организацией "Хезболлах" о прекращении огня в Ливане, но ряд деталей еще предстоит обсудить.
В регионе
25 ноября 2024 г. 17:01
Нетаньяху предварительно одобрил соглашение с Хезболлах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предварительно одобрил соглашение с организацией "Хезболлах" о прекращении огня в Ливане, но ряд деталей еще предстоит обсудить.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN.

По их словам, Нетаньяху в воскресенье вечером "предварительно одобрил" соглашение, но у властей еврейского государства есть сомнения относительно некоторых деятелей, их предстоит согласовать.

Ранее израильский новостной портал Ynet информировал, что Израиль предварительно одобрил предложенное соглашение с "Хезболлах" о прекращении огня в Ливане, которое теперь подлежит окончательному одобрению кабинетом министров.

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Версия на английском языке Netanyahu preliminarily approves agreement with Hezbollah

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