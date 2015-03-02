Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в США, чтобы попытаться помешать возможной ядерной сделке с Ираном, сообщает Report cо ссылкой на BBC.

Нетаньяху утверждает, что сделка не сможет сдержать Тегеран от создания ядерной бомбы.

Во вторник он должен выступить перед Конгрессом США. Эти планы вызвали недовольство администрации президента Обамы, поскольку они не были оговорены заранее с Белым домом.

17 марта в Израиле пройдут парламентские выборы. Предварительные опросы, проведенные в стране, предсказывают партии Нетаньяху "Ликуд" жесткую конкуренцию.