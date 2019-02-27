Нетаньяху прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл с кратковременным визитом в Москву, где состоятся его очередные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, продолжительность визита сокращена, и уже вечером 27 февраля Нетанияху планирует вернуться в Израиль. По сообщениям израильских СМИ, Нетанияху решил сократить визит в Москву из-за решения юридического советника правительства Авихая Мандельблита до конца этой недели опубликовать свое решение относительно расследований, ведущихся против премьера.

Перед переговорами Нетанияху опубликовал в своем Facebook видео, в котором объяснил цели своей поездки в Москву: "Сегодня вечером я вылетаю в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Наши переговоры будут сфокусированы на закреплении Ирана в Сирии. Мы действуем против Ирана, мы атакуем его базы, и мы будем продолжать действовать против него – об этом я буду говорить с президентом Путиным. Мы продолжим действовать, пока не вытесним иранцев из Сирии, так как Иран угрожает уничтожить Израиль, и мы не позволим ему базироваться вблизи нашей границы".

Встреча Нетанияху с Путиным должна была состояться на прошлой неделе, но была отложена по просьбе израильского премьера, занятого подготовкой к парламентским выборам.