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    Нетаньяху: Израиль ударил по силам Ирана и Сирии и будет пресекать попытки навредить себе

    Мы однозначно дали понять всем, что правила наших действий никоим образом не изменятся

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Израиль нанес в субботу удар по силам Ирана и Сирии и будет и впредь отвечать на любые попытки причинить себе вред.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с этим заявлением выступил в воскресенье премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании израильского правительства.

    Таким образом он прокомментировал субботний инцидент на границе с Сирией, в ходе которого, по утверждению израильских военных, над еврейским государством был сбит иранский беспилотник и потерпел крушение самолет F-16 израильских ВВС.

    "Вчера мы нанесли серьезный удар силам Ирана и Сирии, мы однозначно дали понять всем, что правила наших действий никоим образом не изменятся: мы продолжим пресекать любую попытку причинить нам вред", - сказал глава израильского кабмина.

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