Нетаньяху: Израиль не хочет воевать с Ираном

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Израиль не хочет войны с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CNN, об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

"Никто не хочет такого варианта развития событий", - сказал Б.Нетаньяху.

Наряду с этим отказался обсуждать ядерное оружие, которым располагает Израиль.

"Ясно одно, что Израиль не угрожает уничтожением какой-либо стране", - добавил премьер-министр.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телевизионного обращения заявил, что израильской разведке удалось добыть данные о наличии у Тегерана планов развития ядерного оружия. Кроме того, разведке стало известно, что иранские власти в любое время могут возобновить программу разработки подобных вооружений.