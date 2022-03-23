Nestle остановили работу брендов KitKat и Nesquik в России

Компания Nestle приняла решение вывести с российского рынка бренды KitKat и Nesquik. Компания также приостановила несущественный импорт и экспорт в Россию и из России.

Компания Nestle приняла решение вывести с российского рынка бренды KitKat и Nesquik. Компания также приостановила несущественный импорт и экспорт в Россию и из России.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Nestle.

"Пока в Украине продолжается война, наша деятельность в России будет сосредоточена на предоставлении продуктов первой необходимости, таких как детское питание и медицинское/больничное питание, а не на получении прибыли. Такой подход соответствует нашей цели и ценностям. Он поддерживает принцип обеспечения основного права на питание", - говорится в сообщении.

Также в компании заявили, что не рассчитывают в будущем получать прибыль в России или платить любые налоги. Все средства от продаж будут передавать организациям по оказанию гуманитарной помощи.

"Это в дополнение к сотням тонн продовольствия и значительной финансовой помощи, которую мы уже направили на поддержку населения Украины и беженцев в соседних странах. И эти усилия будут продолжены. Мы поддерживаем народ Украины и наших 5 800 сотрудников там", - добавляют в сообщении.