Несколько армянских дипломатов находятся на карантине в России

Несколько сотрудников посольства Армении в Москве находятся на карантине из-за общения с инфицированными гражданами.

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил замминистра иностранных дел Авет Адонц в ходе пресс-конференции в правительстве.

Ранее тремя спецрейсами Москва-Ереван на родину вернулись более 630 граждан Армении.

"Несколько человек из наших коллег находятся в карантине. Их работа предполагает непосредственные контакты с гражданами. Я хочу попросить и призвать наших граждан за рубежом в случае наличия симптомов не скрывать информацию о них при контактах друг с другом и с представителями посольства. Это в интересах не только сотрудников посольства, но и всех окружающих", - сказал А. Адонц.

Ранее Адонц отметил, что МИД в ближайшие дни предпримет конкретные шаги по возвращению граждан Армении из Москвы.

Порядка 135 граждан Армении сейчас находятся в московском аэропорту "Домодедово". Они отказываются следовать призывам посольства и не принимают предложение перебраться в гостевые дома, предпочитая оставаться в аэропорту.

Граждане также отказались от еды, предоставленной посольством, требуя вернуть их на родину.

Однако посольство Армении сообщает, что в ближайшие дни нет запланированных рейсов в Ереван, а также просит покинуть территорию аэропорта.