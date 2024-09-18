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Несколько человек задержаны после стрельбы у офиса Wildberries в центре Москвы

Несколько человек задержаны после стрельбы у офиса Wildberries в центре Москвы Несколько человек задержаны после стрельбы около офиса Wildberries в центре Москвы.
В регионе
18 сентября 2024 г. 15:04
Несколько человек задержаны после стрельбы у офиса Wildberries в центре Москвы

Несколько человек задержаны после стрельбы около офиса Wildberries в центре Москвы.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В настоящее время задержаны несколько человек, все они доставлены в ОМВД по району Арбат", - сказал собеседник агентства.

По словам основателя Wildberries Татьяны Бакальчук, произошедшее является неудачной попыткой рейдерского захвата под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина. В своем обращении она просит правоохранительные органы взять ситуацию под контроль.

Ранее сообщалось, что муж основательницы компании Владислав Бакальчук пытался незаконно проникнуть в офис компании. В результате стрельбы ранения получили трое мужчин, а остальных сотрудников офиса эвакуировали.

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