СМИ: При взрыве на автозаправке в Грозном погибли 4 человека

Несколько человек пострадали при взрыве на автозаправке в Грозном.

Четверо человек, предварительно, погибли в результате взрыва на заправке в Грозном.

Как передает Report, об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник.

По информации издания, среди погибших - двое детей и двое взрослых.

16:55

Несколько человек пострадали при взрыве на автозаправке в Грозном.

Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"По предварительным данным, во время взрыва на АЗС на проспекте Мохаммеда Али в Грозном пострадали до пяти человек, включая ребенка", - сказал собеседник агентства, добавив, что на заправочной станции начался пожар.

Он отметил, что "по предварительным данным, причиной пожара могла стать детонация бензовоза или цистерны с топливом".

"Следом мог сдетонировать газовый баллон", - сказал представитель экстренных служб.

16:51

В сети распространились сообщения о пожаре на заправке в Грозном.

Как передает Report, об этом сообщает портал iz.ru со слов очевидцев и видеокадров взрыва.

Как сообщают очевидцы, после хлопка начался пожар на заправке.

По информации источника "Известий", на АЗС взорвалась цистерна с топливом.

По предварительным данным, без пострадавших.