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Несколько азербайджанцев получили ранения во время перестрелки в Турции

Несколько азербайджанцев получили ранения во время перестрелки в Турции Несколько азербайджанцев получили ранения во время массовой драки в Турции.
В регионе
12 сентября 2022 г. 01:18
Несколько азербайджанцев получили ранения во время перестрелки в Турции

Несколько азербайджанцев получили ранения во время перестрелки в Турции

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Инцидент был зафиксирован в Стамбуле. Так, в одном из кафе Сарыйерского района произошла ссора, которая переросла в перестрелку. В ходе вооруженного инцидента пострадали 6 человек, в том числе 4 азербайджанца и 1 гражданин Ирана.

К месту происшествия привлеклись сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Пострадавших доставили в близлежащие больницы. Сообщается, что состояние одного из пострадавших тяжелое.

Причина инцидента пока неизвестна.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə atışma zamanı bir neçə azərbaycanlı xəsarət alıb 

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