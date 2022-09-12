Несколько азербайджанцев получили ранения во время перестрелки в Турции

Несколько азербайджанцев получили ранения во время массовой драки в Турции.

Несколько азербайджанцев получили ранения во время перестрелки в Турции

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Инцидент был зафиксирован в Стамбуле. Так, в одном из кафе Сарыйерского района произошла ссора, которая переросла в перестрелку. В ходе вооруженного инцидента пострадали 6 человек, в том числе 4 азербайджанца и 1 гражданин Ирана.

К месту происшествия привлеклись сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Пострадавших доставили в близлежащие больницы. Сообщается, что состояние одного из пострадавших тяжелое.

Причина инцидента пока неизвестна.