Несколько социальных объектов в Дагестане остались без доступа из-за лавины

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В результате схода снежной лавины в Тляратинском районе Дагестана оказались отрезанными от автомобильного доступа по крайней мере четыре социально-значимых объекта с круглосуточным пребыванием людей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. По данным экстренных служб, при местной администрации создан резерв продуктов на две недели, отмечает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что сошедшая на дорогу лавина в Дагестане закрыла доступ к 55 селениям, в которых проживает около 16 тыс. человек.

МЧС сообщает о ведущихся работах по расчистке автодороги, в ликвидации последствий происшествия участвуют 16 человек и семь единиц техники.