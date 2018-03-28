Несколько чиновников отправлены в отставку после пожара в Кемерово

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Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Губернатор Кемеровской области России Аман Тулеев снял с должностей своего заместителя и начальника департамента внутренней политики после пожара в развлекательно-торговом центре "Зимняя вишня", передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Сняты с должностей заместитель губернатора Алексей Зеленин и начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина", - сообщил собеседник агентства.

Он также уточнил, что место А.Зеленина займет первый заместитель главы Кемерово Ольга Турбаба, а Н.Лопатиной - ее заместитель Валентина Назимок.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. По данным МЧС России, погибло 64 человека.