Непогода нарушила электроснабжение в более чем 400 населенных пунктах Беларуси

Непогода привела к перебоям в электроснабжении в 426 населенных пунктах Беларуси. В стране 12 декабря объявили оранжевый уровень опасности из-за резкого изменения погодных условий.

Непогода привела к перебоям в электроснабжении в 426 населенных пунктах Беларуси. В стране 12 декабря объявили оранжевый уровень опасности из-за резкого изменения погодных условий.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям республики.

"Энергетики работают в усиленном режиме в условиях непогоды. За прошедшие сутки перебои в электроснабжении зафиксированы в 426 населенных пунктах страны. В их устранении были задействованы 342 человека и 133 единицы техники. Восстановительные работы продолжаются", - сказано в сообщении пресс-службы МЧС.

Сильнее всего последствия ледяного дождя и снегопадов ощущаются в Минской области.

"Энергоснабжающие организации ведут постоянный мониторинг метеорологической обстановки. Мобилизованы необходимые силы и средства для оперативного устранения технологических нарушений в случае их возникновения. Аварийные бригады несут круглосуточное дежурство", - сообщило МЧС республики.