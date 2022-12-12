О нас

Непогода нарушила электроснабжение в более чем 400 населенных пунктах Беларуси

Непогода нарушила электроснабжение в более чем 400 населенных пунктах Беларуси Непогода привела к перебоям в электроснабжении в 426 населенных пунктах Беларуси. В стране 12 декабря объявили оранжевый уровень опасности из-за резкого изменения погодных условий.
В регионе
12 декабря 2022 г. 11:07
Непогода нарушила электроснабжение в более чем 400 населенных пунктах Беларуси

Непогода привела к перебоям в электроснабжении в 426 населенных пунктах Беларуси. В стране 12 декабря объявили оранжевый уровень опасности из-за резкого изменения погодных условий.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям республики.

"Энергетики работают в усиленном режиме в условиях непогоды. За прошедшие сутки перебои в электроснабжении зафиксированы в 426 населенных пунктах страны. В их устранении были задействованы 342 человека и 133 единицы техники. Восстановительные работы продолжаются", - сказано в сообщении пресс-службы МЧС.

Сильнее всего последствия ледяного дождя и снегопадов ощущаются в Минской области.

"Энергоснабжающие организации ведут постоянный мониторинг метеорологической обстановки. Мобилизованы необходимые силы и средства для оперативного устранения технологических нарушений в случае их возникновения. Аварийные бригады несут круглосуточное дежурство", - сообщило МЧС республики.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Российские миротворцы повредили автомобиль информагентсва Report
ФотоРоссийские миротворцы повредили автомобиль информагентсва Report
12 декабря 2022 г. 11:48
Ева Кайли лишена полномочий заместителя главы Европарламента
Ева Кайли лишена полномочий заместителя главы Европарламента
11 декабря 2022 г. 01:47
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией о великом лидере Гейдаре Алиеве
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией о великом лидере Гейдаре Алиеве
10 декабря 2022 г. 21:09
Завершилось заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня
ФотоЗавершилось заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня
9 декабря 2022 г. 19:19
Премьер-министр: Правительство принимает необходимые меры для предотвращения роста цен
Премьер-министр: Правительство принимает необходимые меры для предотвращения роста цен
9 декабря 2022 г. 13:52
Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции ГПС в Зангилане
Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции ГПС в Зангилане
9 декабря 2022 г. 13:20
Председатель Госкомитета: Мы рядом с 40 млн соотечественников в Южном Азербайджане
ФотоПредседатель Госкомитета: Мы рядом с 40 млн соотечественников в Южном Азербайджане
9 декабря 2022 г. 12:58
Новый законопроект О государственно-частном партнерстве принят в III чтении
Новый законопроект "О государственно-частном партнерстве" принят в III чтении
9 декабря 2022 г. 12:39
В Милли Меджлисе принят госбюджет на 2023 год
В Милли Меджлисе принят госбюджет на 2023 год
9 декабря 2022 г. 11:47
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
8 декабря 2022 г. 20:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi