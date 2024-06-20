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Непарламентские партии Армении предлагают провести референдум по вступлению в ЕС

Непарламентские партии Армении предлагают провести референдум по вступлению в ЕС "Платформа демократических сил", состоящая из ряда непарламентских партий, предлагает властям Армении в течение 3-4 месяцев провести референдум по вступлению в Евросоюз.
В регионе
20 июня 2024 г. 13:09
Непарламентские партии Армении предлагают провести референдум по вступлению в ЕС

"Платформа демократических сил", состоящая из ряда непарламентских партий, предлагает властям Армении в течение 3-4 месяцев провести референдум по вступлению в Евросоюз.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил на форуме глава общественной организации "Свободный гражданин" Овсеп Хуршудян.

На форуме собрались представители общественных организаций и политических партий. Представитель партии власти "Гражданского договора", как заявили организаторы, не смог присоединится к обсуждению вопроса.

Лидер партии "Республика" Арам Саркисян заявил, что вопрос имеет общественную значимость, поэтому были инициированы обсуждения в парламентской комиссии по евроинтеграции, а также будут проведены слушания НС.

Ранее стало известно, что постоянная комиссия парламента по европейской интеграции 21 июня организует парламентские слушания на тему "Предложение о проведении референдума по вопросу заявки Армении на вступление в Европейский Союз".

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Версия на английском языке Armenia's non-parliamentary parties push for EU membership referendum

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