Непарламентская оппозиция Армении против выдвижения Сержа Саргсяна на должность премьера

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Против выдвижения действующего президента Армении Сержа Саргсяна на должность премьер-министра выступит не только глава блока «Выход» Никол Пашинян, но и фронт «За армянское государство», сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Некоторые представители фронта уже ведут переговоры с представителями других политических сил. В частности, речь идет о председателе партии «Наследие» Армене Мартиросяне и председателе партии «Демократическая родина» Петросе Макеяне. Последний ведет переговоры с Николом Пашиняном, а Армен Мартиросян с заместителем председателя Армянского национального конгресса Левоном Зурабяном и бывшим министром обороны Сейраном Оганяном. При этом встреча с Сейраном Оганяном запланирована в ближайшее время.

Напомним, что в блоке «Выход» еще не пришли к консенсусу относительно того, будет ли их политическая сила принимать участие в уличных акциях протеста, направленных против выдвижения Сержа Саргсяна на третий срок или нет.

Вместе с тем, глава партии «Республика» (входящей в состав блока «Выход») Арам Саркисян пока еще не высказал свою позицию относительно данного вопроса. Однако, независимо от решения блока, Никол Пашинян и его сторонники по партии обратились в мэрию города Еревана с просьбой позволить им провести 3 апреля на площади «Свободы» митинг и марш протеста.

Отметим, что 19 апреля Республиканская партия Армении выдвинет кандидатуру на пост премьер-министра. Ожидается, что им станет нынешний президент Серж Саргсян.