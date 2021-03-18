Неофициальный саммит тюркоязычных стран пройдет 31 марта в Казахстане

По его итогам ожидается подписание декларации

Неофициальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский совет) состоится 31 марта в казахстанском городе Туркестане. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.

"По инициативе первого президента Казахстана - елбасы Нурсултана Назарбаева в городе Туркестане 31 марта этого года пройдет неофициальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Свое участие в форуме подтвердили все главы государств - членов ССТГ и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, являющейся наблюдателем в данной организации", - говорится в сообщении.

Как уточнили в МИД, по итогам саммита ожидается подписание декларации.