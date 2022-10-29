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Неофициальное заседание СБ ООН по ситуации в Иране состоится 2 ноября

Неофициальное заседание СБ ООН по ситуации в Иране состоится 2 ноября Соединенные Штаты и Албания проведут неофициальное заседание Совета Безопасности ООН в среду, 2 ноября говорится в заметке с описанием мероприятия, которая оказалась в распоряжении Reuters.
В регионе
29 октября 2022 г. 18:01
Неофициальное заседание СБ ООН по ситуации в Иране состоится 2 ноября

Соединенные Штаты и Албания проведут неофициальное заседание Совета Безопасности ООН в среду, 2 ноября говорится в заметке с описанием мероприятия, которая оказалась в распоряжении Reuters.

Как передает Report, на нем планируется выступление иранского лауреата Нобелевской премии мира Ширины Эбади и актрисы иранского происхождения Назанин Бониади.

"Участники встречи обсудят продолжающееся подавление прав женщин и девочек, а также представителей религиозных и этнических меньшинств в Иране. Это определит возможности для продвижения заслуживающих доверия независимых расследований нарушений прав человека во время протестов", - говорится в записке.

Властям Ирана уже известно о так называемом неофициальном заседании СБ ООН, запланированным на среду. Власти страны обвинили Вашингтон в злоупотреблении своими полномочиями в международных организациях для "продвижения американской политической повестки".

Отметим, что ранее в Иране начались массовые протесты после гибели 22-летней девушки Махсы Амини, которая якобы скончалась от полученных травм при задержании сотрудниками полиции в Тегеране. Власти Ирана отвергают причастность к этому.

Вместе с тем, Евросоюз ввел санкции против 11 физических и 4 юридических лиц Ирана, включая иранскую полицию нравов, ответственных, по мнению ЕС, за репрессии в стране.

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