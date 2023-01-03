Немецкий журналист BILD получил ранение в Украине

Журналист BILD Бьорн Штритцель, который освещает российскую войну в Украине, получил осколочное ранение.

Журналист немецкого издания BILD Бьорн Штритцель, который освещает войну в Украине, получил осколочное ранение.

Как передает Report, об этом в Twitter написал главный редактор BILD Йоханнес Бойе.

"Корреспондент BILD Бьорн Штритцель получил осколочное ранение, освещая российскую агрессию в Украине.

Ему ничего не угрожает (насколько это возможно), и ранение не слишком серьезное. Однако это напоминает обо всех трудностях, через которые проходят репортеры в Украине, чтобы говорить правду".

Сам Штритцель сообщил , что получил порез на лбу от стекла, когда ужинал.

Он предположил, что вражеской целью был железнодорожный вокзал, расположенный за углом и также сообщил о нескольких других взрывах.