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Немецкий журналист BILD получил ранение в Украине

Немецкий журналист BILD получил ранение в Украине Журналист BILD Бьорн Штритцель, который освещает российскую войну в Украине, получил осколочное ранение.
В регионе
3 января 2023 г. 01:21
Немецкий журналист BILD получил ранение в Украине

Журналист немецкого издания BILD Бьорн Штритцель, который освещает войну в Украине, получил осколочное ранение.

Как передает Report, об этом в Twitter написал главный редактор BILD Йоханнес Бойе.

"Корреспондент BILD Бьорн Штритцель получил осколочное ранение, освещая российскую агрессию в Украине.

Ему ничего не угрожает (насколько это возможно), и ранение не слишком серьезное. Однако это напоминает обо всех трудностях, через которые проходят репортеры в Украине, чтобы говорить правду".

Сам Штритцель сообщил, что получил порез на лбу от стекла, когда ужинал.

Он предположил, что вражеской целью был железнодорожный вокзал, расположенный за углом и также сообщил о нескольких других взрывах.

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Версия на азербайджанском языке “Bild”in müxbiri Ukraynada yaralanıb

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