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Немецкий самолет вылетел за Навальным

Немецкий самолет вылетел за Навальным Российского оппозиционера хотят лечить в Нюрнберге
В регионе
21 августа 2020 г. 09:25
Немецкий самолет вылетел за Навальным

Медицинский самолет вылетел из Нюрнберга, чтобы перевезти в Германию российского оппозиционера Алексея Навального, находящегося в реанимации в Омске.

Как передает Report со ссыдкой на Газета.ru, об этом пишет немецкая газета Bild.

Предположительно, Навальный будет лечиться в берлинской клинике "Шарите".

Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предположительно, у него острое токсическое отравление. В настоящий момент он находится в коме, его состояние стабильно тяжелое.

Ранее в сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, где ему стало плохо. В настоящее время руководство кофейни инициировало внутреннюю проверку. Также проверку проведет Роспотребнадзор Томска.

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