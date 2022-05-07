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Немецкий "летающий госпиталь" вывез 30 тяжелобольных украинцев на лечение в Германию

Немецкий "летающий госпиталь" вывез 30 тяжелобольных украинцев на лечение в Германию Санитарный самолет Вооруженных сил Германии вывез на лечение в Европу 30 тяжелобольных украинцев.
В регионе
7 мая 2022 г. 09:46
Немецкий летающий госпиталь вывез 30 тяжелобольных украинцев на лечение в Германию

Санитарный самолет Вооруженных сил Германии вывез на лечение в Европу 30 тяжелобольных украинцев.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения cтраны.

Медицинскую эвакуацию обеспечили 30 пациентам из Харьковской области и восточных регионов Украины. Среди пассажиров – взрослые и дети со сложными минно-взрывными ранениями, с заболеваниями, которые сейчас лечить в Украине невозможно.

Сначала пациентов эвакуационным поездом доставили во Львовскую область, чтобы стабилизировать их состояние, а затем транспортировали на специализированное лечение по маршруту Львов – Жешув – Кельн. Для этого был задействован "летучий госпиталь" – специальный медицинский самолет Вооруженных сил Германии.

На борту "летучего госпиталя" есть 38 коек для пациентов. Кроме того, борт оборудован шестью модулями интенсивной терапии, которые включают в себя системы искусственной вентиляции легких, контроль функций кровообращения, а также портативным ультразвуковым аппаратом. Во время полета за пациентами ухаживают 25 врачей и медицинских сестер.

Напомним, что люди, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, и переселиться в другие города, имеют право оформить больничный у врача. Получить больничное письмо можно, обратившись к любому врачу первичной помощи.

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