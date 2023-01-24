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Немецкий концерн Rheinmetall готов передать Украине 139 танков "Леопард"

Немецкий концерн Rheinmetall готов передать Украине 139 танков "Леопард" Немецкий военно-промышленный концерн Rheinmetall готов передать Украине 139 танков "Леопард", как только разрешение на это даст правительство Германии.
В регионе
24 января 2023 г. 04:24
Немецкий концерн Rheinmetall готов передать Украине 139 танков Леопард

Немецкий военно-промышленный концерн Rheinmetall готов передать Украине 139 танков "Леопард", как только разрешение на это даст правительство Германии.

Как передает Report со ссылкой на ВВС, однако из них только полсотни будет современными "Леопардами 2", и большую часть их не получится передать раньше, чем через год.

Пресс-секретарь Rheinmetall сказал немецкой медиа-группе RND, что концерн готов будет передать 29 "Леопардов 2А4", предназначенных для "кругового обмена", в апреле-мае этого года,

На ремонт еще 22 "Леопардов" той же модификации, по словам пресс-секретаря, уйдет почти год, и передать их удастся в конце 2023 или начале 2024 года.

Кроме того, Rheinmetall мог бы передать еще 88 старых "Леопард 1". Готовы ли они к эксплуатации, и если нет, то когда будут готовы, пресс-секретарь не уточнил.

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