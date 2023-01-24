Немецкий концерн Rheinmetall готов передать Украине 139 танков "Леопард"

Немецкий военно-промышленный концерн Rheinmetall готов передать Украине 139 танков "Леопард", как только разрешение на это даст правительство Германии.

Немецкий военно-промышленный концерн Rheinmetall готов передать Украине 139 танков "Леопард", как только разрешение на это даст правительство Германии.

Как передает Report со ссылкой на ВВС , однако из них только полсотни будет современными "Леопардами 2", и большую часть их не получится передать раньше, чем через год.

Пресс-секретарь Rheinmetall сказал немецкой медиа-группе RND, что концерн готов будет передать 29 "Леопардов 2А4", предназначенных для "кругового обмена", в апреле-мае этого года,

На ремонт еще 22 "Леопардов" той же модификации, по словам пресс-секретаря, уйдет почти год, и передать их удастся в конце 2023 или начале 2024 года.

Кроме того, Rheinmetall мог бы передать еще 88 старых "Леопард 1". Готовы ли они к эксплуатации, и если нет, то когда будут готовы, пресс-секретарь не уточнил.