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Немецкий исследователь направил письмо с протестом немецкому журналу Spiegel

Немецкий исследователь направил письмо с протестом немецкому журналу Spiegel Немецкий исследователь, доктор Михаил Рейнхард Гесс направил письмо с протестом немецкому журналу Spiegel, в связи с их предвзятой статьей под названием “Армения отдаст Нагорный Карабах Азербайджану”.
В регионе
24 мая 2023 г. 13:52
Немецкий исследователь направил письмо с протестом немецкому журналу Spiegel

Немецкий исследователь, доктор Михаил Рейнхард Гесс направил письмо с протестом немецкому журналу Spiegel, в связи с их предвзятой статьей под названием “Армения отдаст Нагорный Карабах Азербайджану”.

Как сообщает Report, в письме отмечается, что каждая из статей, опубликованных в Spiegel на эту тему, отражающих позицию одной стороны, служат пропаганде армянских националистов.

Он подчеркнул, что, несмотря на ряд ранее направленных в редакцию писем с протестом, все еще не имеющее научной основы использование термина “анклав” свидетельствует не только о неграмотности, но и непонятном упрямстве. Данный регион никогда не был признан ни одним государством, включая Армению.

"Эта территория никогда не была анклавом Армении. Поэтому территория, не принадлежащая Армении, никогда не может быть “отдана” ею кому-либо. Эта территория, не признанная Арменией как независимое государственное образование, является территорией Азербайджана, оккупированной сепаратистами и террористами и удерживаемой ими под оккупацией в течение 30 лет”.

Напомним, что Spiegel 22 мая этого года разместил редакционную статью, полную искаженными фактами, где ссылаясь на последнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, приводится основной тезис о том, что “спорный Нагорно-Карабахский регион скоро будет принадлежать Азербайджану”.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyalı alim “Spiegel”in apardığı erməni təbliğatından danışıb: “Bu, savadsızlıq və tərs inadkarlıqdır”

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