Нейтралитет, миротворчество – приоритеты внешней политики Туркменистана

Как известно, в сентябре в Нью-Йорке открылась 77-я сессия Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). Развитие плодотворного взаимодействия с ООН неизменно выс­тупает одним из приоритетных векторов внешнеполитического курса Туркменистана,

Как известно, в сентябре в Нью-Йорке открылась 77-я сессия Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). Развитие плодотворного взаимодействия с ООН неизменно выс­тупает одним из приоритетных векторов внешнеполитического курса Туркменистана, базирующегося на принципах позитивного нейтралитета, миролюбия, добрососедства и конструктивного сотрудничества. Подтверждением тому является стратегический характер многолетнего диалога с ООН, выстраиваемого на ­системной основе.

В данной связи следует отметить, что Туркменистан, активно сотрудничающий с этой крупнейшей международной организацией по широкому спектру направлений, был единогласно избран вице-председателем нынешней сессии Генассамблеи ООН. Под руководством президента Сердара Бердымухамедова Туркменистан предпринимает последовательные шаги по наращиванию традиционного партнерства с Сообществом Наций, демонстрируя ответственный подход к актуальным вопросам мирового развития, консолидированному поиску и выработке их решений. Очередным красноречивым тому свидетельством стали конкретные инициативы, озвученные в выступ­лении туркменской стороны на заседании 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Как подчеркивалось, для Туркменистана новый политический год знаменует важную юбилейную дату - 30-летие членства в Организации Объединeнных Наций. Опираясь на созданный прочный фундамент взаимодействия, подтверждая приверженность стратегическому партнерству с ООН, убежденность в безальтернативности этой единственной структуры, обладающей универсальной легитимностью, Туркменистан продолжит прилагать усилия по повышению и упрочению ее роли в мире, утверждению признанных международно-правовых норм и Устава Сообщества Наций как политической и мировоззренческой основы межгосударственных отношений.

В современных условиях исходя из имеющих место сложностей ныне особое значение обретает обес­печение и сохранение всеобщего мира, безопасности и стабильности, что обуславливает необходимость создания новых эффективных диалоговых и переговорных площадок. В данной связи Туркменистан намерен предложить Генеральной ассамблее ООН рассмотреть проект резолюции "Диалог – гарантия мира". Подкрепляя свои усилия в этом направлении, Туркменистан также предлагает международному сообществу объявить 2025 год "Годом мира и доверия", основываясь на положении ранее принятой по инициативе туркменской стороны Резолюции Генассамблеи ООН.

Вместе с тем отмечалось, что логика развития глобальных процессов в сфере безопасности диктует необходимость кардинального усиления механизмов регионального взаимодействия. Так, 28 июля текущего года ­Генассамблея ООН своей Резолюцией провозгласила Центральную Азию Зоной мира, доверия и сотрудничества. Туркменистан, будучи местонахождением штаб-квартиры Регионального центра ООН по превентивной дип­ломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА), выступает за оказание всемерного содействия его работе, доказавшей свою эффективность.

Учитывая, что в декабре 2022 года будет отмечаться 15-летие создания РЦПДЦА, Туркменистан намерен представить на рассмот­рение Генассамблеи ООН проект очередной резолюции о роли Центра, отразив в этом документе значимые события последних лет и закрепив выстроенные на его основе механизмы регионального взаимодействия.

Кроме того, исходя из первостепенных глобальных вопросов предлагается провести в Туркменистане Международный форум по продовольственной безопасности, что обусловлено необходимостью безотлагательных усилий мирового сообщества и действенных мер по совместному решению сложных задач, имеющих место в данной сфере.

В выступлении туркменской стороны также был сделан акцент на том, что в настоящее время достижение Целей устойчивого развития во многом зависит от уровня международного сотрудничества в таких важных сферах, как транспорт и энергетика.

В данном контексте в ходе нынешней сессии Туркменистан намерен обобщить результаты проведенных в 2016 и 2021 годах Глобальных конференций по устойчивому транспорту, других состоявшихся в последние годы профильных форумов высокого уровня, в том числе Международной конференции министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и подготовить предложения по разработке проекта концепции Специальной межрегиональной программы ООН по развитию транспорта.

На текущей сессии Туркменистан также рассчитывает на логическое продолжение широкого диалога по проблеме энергетической безо­пасности. Здесь видится необходимым, основываясь на положениях соответствующих резолюций Генеральной ассамблеи ООН, продолжить деятельность по реа­лизации представленных ранее Туркменистаном предложений об учреждении Международной экспертной группы открытого состава для разработки современного международно-правового инструментария Сообщества Наций по регламентированию устойчивого и надежного транзита энергии.

Отдельный акцент в выступ­лении был сделан на вопросах изменения климата, водной и экологической проблематики, в силу объективных причин выступающих важнейшими, а в некоторых случаях определяющими факторами для развития региона. В данном аспекте отмечалось, что Туркменистан ведет подготовительную работу для учреждения в Ашхабаде Регионального центра по климатическим технологиям для государств Центральной Азии.

Одновременно Туркменистан, будучи привержен выполнению своих обязательств по Парижскому соглашению, намерен активизировать усилия по реализации целей, обозначенных в данном документе, включая сокращение выбросов парниковых газов, продвижению инициативы по "Глобальному метановому обязательству".

Туркменистан также будет настойчиво и целенаправленно добиваться выделения аральской проб­лематики в качестве отдельного направления работы Сообщества Наций. В этой связи в мае 2023 года туркменская сторона намерена возоб­новить переговоры по проекту резолюции ЭСКАТО о создании Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря.

Наряду с этим отмечалось, что исходя из последствий пандемии Туркменистан продолжит поддерживать совместную деятельность мирового сообщества по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа, налаживанию инструментов медицинской дипломатии. Подчеркивая ключевую роль Всемирной организации здравоохранения по выработке консолидированных ответов на общие вызовы, Туркменистан поддерживает разработанную глобальную концепцию "Единого здоровья" и будет продвигать ее в рамках Дорожной карты в поддержку здоровья и благополучия в Центральной Азии до 2025 года.

Таким образом, нейтральный Туркменистан готов вместе с парт­нёрами искать новые подходы и пути преодоления вызовов, с которыми столкнулось человечество, и, опираясь на стратегическое сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, приложит все усилия для достижения этих целей.

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства Туркменистан под руководством президента Сердара Бердымухамедова продолжает неуклонно следовать избранному созидательному внешнеполитическому курсу, ключевые векторы которого на очередной период обозначены в соответствующей Концепции на 2022–2028 годы.

Наряду с активным сотрудничеством с ООН и ее специа­лизированными структурами Туркменистан эффективно взаимодействует со многими другими крупными международными и региональными организациями.

Как подчеркивает президент Сердар Бердымухамедов, вступив в новый исторический этап, Туркменистан, как независимое нейтральное государство, намерен и далее развивать разноплановое парт­нерство как на двусторонней, так и на многосторонней основе, на принципах доброй воли, равноправия и уважения интересов друг друга. В данной связи следует отметить, что география взаимодействия Туркменистана с зарубежными партнёрами весьма обширна и планомерно расширяется. Примечательно, что нынешний, 2022 год ознаменован 30-летним юбилеем установления дипломатических отношений между Туркменистаном и целым рядом государств.

В развитии плодотворного сотрудничества особое значение придается визитам и встречам на высшем уровне. Так, новой вехой в истории двусторонних отношений, опирающихся на глубокие исторические корни и узы искренней дружбы, важным шагом на пути реализации имеющегося солидного потенциала взаимодействия стал государственный визит в Туркменистан президента Республики Индия в апреле текущего года.

Широкий спектр вопросов межгосударственного партнерства был обсужден в ходе официального визита президента Сердара Бердымухамедова в Российскую Федерацию, состоявшегося в июне. Проведенные в Москве переговоры на высшем уровне ознаменовали очередной шаг на пути всестороннего развития традиционно дружественного туркмено-российского диалога, неотъемлемой составляющей которого являются установившиеся тесные контакты между Туркменистаном и крупнейшими субъектами и регионами РФ.

В июне нынешнего года также состоялся официальный визит президента Туркменистана в Исламскую Республику Иран, в ходе которого была продемонстрирована обоюдная готовность сторон вывести межгосударственное сотрудничество на качественно новый уровень, что отвечает интересам общего благополучия.

Важным направлением внешнеполитической стратегии Туркменистана выступает укреп­ление традиционных братских отношений с центральноазиатскими странами, с народами которых туркменский народ объединяют сложившиеся веками историко-культурные и духовные связи. Регулярный характер взаимных визитов и встреч на высшем, правительственном и межведомственном уровнях служит поступательному развитию межгосударственного партнёрства с расчетом на долгосрочную перспективу.

Наглядным подтверждением тому является состоявшийся в июле государственный визит президента Сердара Бердымухамедова в Республику Узбекистан. Результатом проведённых в Ташкенте переговоров в верхах стали достигнутые конкретные ­договорённости и подписанный внушительный пакет документов, призванных способствовать дальнейшему расширению и углублению взаимовыгодного сотрудничества по всему его спектру.

Нацеленность Туркменистана на многоплановое парт­нёрство с государствами ЦА также находит свое выражение в продуктивном взаимодействии в рамках региональных и межрегиональных форматов, в том числе таких, как "Центральная Азия–Китай", "Центральная Азия–Индия", "Центральная Азия–Россия", "Центральная Азия–Европейский Союз" и др., которым в последние годы придана новая динамика. В сентябре делегация Туркменистана приняла участие в первой министерской встрече стратегического диалога между Центральной Азией и Советом сотрудничества государств Залива, проведенной в столице Королевства Саудовская Аравия - Эр-Рияде.

В продолжение темы следует отметить, что действенная роль также отводится связям по линии парламентов. В данном контексте большое значение имеет состоявшийся в Ашхабаде в мае нынешнего года Межпарламентский форум государств Центральной Азии и Российской Федерации, инициатива проведения которого принадлежит Председателю Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Важность укрепления прямых связей по линии законодательных органов также была подтверждена в ходе встреч президента Туркменистана с председателем Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации, председателем Сената парламента Республики Казахстан, председателем Маджлиси Милли маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателем Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Примечательно, что Ашхабадская декларация, принятая по итогам вышеназванного Межпарламентского форума, опубликована в реестре официальных документов предыдущей, 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Помимо этого, в качестве документа той же сессии ГА ООН признана итоговая Декларация Диалога женщин государств Центральной Азии и Российской Федерации, также состоявшегося в мае в туркменской столице.

Исходя из значимой роли Центральной Азии не только в континентальных, но и в глобальных процессах, Туркменистан выступает за системный подход к вопросам регионального сотрудничества. В данном аспекте неоспорима актуальность формата Консультативных встреч глав государств региона.

В июле текущего года Президент Сердар Бердымухамедов принял учас­тие в очередной, четвертой Консультативной встрече в этом формате, которая прошла в Кыргызстане, в городе Чолпон-Ата. "На полях" саммита глава Туркменистана также провёл встречу с президентом Кыргызской Республики. В ходе переговоров с участием членов правительственных делегаций обеих стран были обсуждены приоритетные вопросы туркмено-кыргызского сотрудничества в контексте претворения в жизнь достигнутых ранее договоренностей, имеющегося потенциала и перспектив.

Выступая на Консультативной встрече, президент Сердар Бердымухамедов вновь подтвердил готовность Туркменистана к самому тесному партнерству в региональном и межрегиональном масштабе. Акцентировав внимание на теме доверия и взаимоуважения в межгосударственных отношениях, культуры диалога, обретающей сегодня особое значение на фоне кризисных явлений, наблюдающихся в глобальной политике и экономике, глава Туркменистана подчерк­нул, что цент­ральноазиатские страны призваны подавать в этом наглядный пример и активно продвигать данные идеи на мировой арене.

Одним из ключевых направлений внешнеполитического курса Туркменистана также определено сотрудничество в Каспийском регионе. Будучи неизменно привержена дружественному диалогу на Каспии, Туркменистан вносит конкретный вклад в укрепление добрососедского взаимодействия между прибрежными государствами и их народами.

Являясь местом регулярного проведения мероприятий по вопросам Каспия, в текущем году Туркменистан принимал шестой Каспийский саммит. В своем выступлении на пятисторонней встрече в верхах, состоявшейся 29 июня в Ашхабаде, президент Сердар Бердымухамедов коснулся всего комплекса аспектов кас­пийской тематики, а также озвучил ряд предложений по конкретным направлениям партнерства с расчетом на перспективу. По итогам саммита было принято соответствующее Коммюнике, в котором нашла подтверждение готовность прибрежных стран к продолжению взаимовыгодного сотрудничества, претворению в жизнь достигнутых договоренностей, объединению усилий по решению приоритетных задач общекаспийского развития.

В рамках саммита президент Сердар Бердымухамедов также провел двусторонние встречи со своими зарубежными коллегами – главами Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан и Российской Федерации.

Последовательно расширяя взаимодействие с государствами мира и международными организациями в различных форматах, Туркменистан в своей внешнеполитической стратегии придает большое значение практической реализации многосторонней дипломатии: политической, экономической, энергетической, транспортной, водной, научной, медицинской, культурной, экологической, спортивной и др.

Что касается транспортной дипломатии, то действенным шагом в данном направлении стала Международная конференция министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, состоявшаяся в гибридном формате в Национальной туристической зоне "Аваза" в августе нынешнего года. Выступив с видеообращением к участникам форума, президент Сердар Бердымухамедов также озвучил новые инициативы Туркменистана, призванные обеспечивать интересы РСНВМ. Была выражена уверенность, что принятые в НТЗ "Аваза" решения и предложения послужат укреплению эффективного сотрудничества и лягут в основу подготовки Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, намеченной на 2024 год.

Значение конференции, состоявшейся на туркменском побережье Каспия, также было подчеркнуто в зачитанном письменном послании Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша. Результаты форума нашли закрепление в принятом Итоговом заявлении, где особый акцент был сделан на важности продолжения Ашхабадского процесса, начало которому было положено в ходе первой Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту.

В свете современных реалий особую значимость также обретает водная дипломатия, открывающая возможности для системного диалога по вопросам, связанным с восстановлением и сохранением источников водных ресурсов, их разумным и рациональным потреблением. Именно такой подход служит надежной основой для согласованной деятельности мирового сообщества для выработки эффективного механизма по решению стоящих в этой важнейшей сфере задач, обозначенных в ЦУР.

Неизменная приверженность Туркменистана этим принципиальным позициям получила свое подтверждение в выступ­лении президента Сердара Бердымухамедова на четвертом Азиатско-Тихоокеанском водном саммите (APWS). Как известно, в апреле текущего года глава государства по цифровой системе принял участие в этом представительном форуме по приглашению премьер-министра Японии.

Как подчеркнул президент Туркменистана, Туркменистан тесно и последовательно сотрудничает в вопросах водной проблематики с мировым сообществом, в первую очередь с Организацией Объединенных Наций, на основе программных документов, принятых на конференции ООН "РИО+20" в 2012 году, VII Всемирном водном форуме в Тэгу (Рес­публика Корея) в 2015 году, Душанбинской международной конференции высокого уровня в 2018 году, на других важных форумах. Озвученные на них инициа­тивы туркменской стороны имеют предельно конкретный характер, сопряжены с реальными потребностями людей, целями регионального развития и взаимодействия. В своем выступлении президент Сердар Бердымухамедов ­заострил внимание на усилиях, предпринимаемых Туркменистаном в данном направлении, на реализуемых масштабных проектах.

Об активной позиции Туркменистана в вопросах конструктивного межгосударственного взаимодействия, в том числе на авторитетных международных площадках, также свидетельствует участие президента Сердара Бердымухамедова в качестве почетного гостя в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, состоявшемся в сентябре в городе Самарканд. Как подчеркнул глава Туркменистана, выступая на Саммите, Туркменистан нацелен на дальнейшее развитие диалога с ШОС в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, на обогащение и диверсификацию этого перспективного взаимодействия, придание ему долгосрочного, стратегического характера.

Напомним, что в преддверии саммита президент Сердар Бердымухамедов провел ряд двусторонних встреч – с председателем Китайской Народной Республики, президентом Российской Федерации, президентом Республики Узбекистан, а также с генеральным секретарем ШОС. В ходе состоявшегося обсуждения приоритетных направлений сотрудничества была выражена готовность сторон к интенсификации продуктивных связей, для чего имеется внушительный разноплановый потенциал.

Таким образом, независимый нейтральный Туркменистан на деле подтверждает приверженность созидательному внешнеполитическому курсу, нацеленному на развитие равноправного полноформатного взаимодействия со всеми заинтересованными зарубежными партнерами. Эта дальновидная конструктивная стратегия, отвечающая целям всеобщего благополучия и прогресса, получила широкое признание и поддержку мирового сообщества, о чем наглядно свидетельствует высокий авторитет Туркменистана на международной арене.