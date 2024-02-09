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Неизвестный заявил о минировании отеля в Москве, где останавливался Такер Карлсон

Неизвестный заявил о минировании отеля в Москве, где останавливался Такер Карлсон .
В регионе
9 февраля 2024 г. 15:09
Неизвестный заявил о минировании отеля в Москве, где останавливался Такер Карлсон

Отель 4Seasons, где жил американский журналист Такер Карлсон во время нахождения в Москве, заминировали.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сообщается, что вечером 8 февраля неизвестный позвонил силовикам и сообщил, что отель заминирован, в нем находится 50 кг тротила. Звонивший потребовал арестовать Такера Карлсона, иначе гостиница на Охотном Ряду будет взорвана. Здание проверили, никакой взрывчатки внутри не нашли.

Сам Карлсон к тому моменту улетел из России, но звонивший об этом не знал. Теперь его разыскивают.

Отметим, что американский журналист в рамках своей поездки в Москву взял интервью у президента РФ Владимира Путина.

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