В Москве застрелили бизнесмена, который находился в розыске в Армении

Неизвестный застрелил в центре Москвы мужчину, находившегося в розыске в Армении.
"На Комсомольском проспекте, 5/2, неизвестный в спину застрелил мужчину. По предварительным данным, убитый находился в розыске в Армении", - сказал собеседник агентства.
Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. На место выехал руководитель Главного следственного управления Андрей Стрижов. Устанавливаются причастные к убийству.
Согласно СМИ, погибшего опознали - это 62-летний владелец консалтинговой фирмы Оганес Камарян. Убийца выстрелил Камаряну сначала в спину, а затем произвел контрольный выстрел в голову. Бизнесмен скончался на месте, а застреливший его мужчина покинул место преступления.