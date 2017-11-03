Неизвестный удалил все сообщения с электронной почты убийцы посла России в Турции

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Генеральная прокуратура Турции установила, что кто-то удалил все сообщения электронной почты Мевлюта Мерта Алтынташа, который убил в декабре прошлого года посла России Андрея Карлова, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Неизвестный совершил вход в электронный почтовый ящик убийцы, воспользовавшись компьютером в одном из студенческих общежитий в Турецкой Республике Северного Кипра.

На данный момент прокуратура изучает данные 300 студентов этого общежития. Следователи полагают, что удалить письма Алтынташа мог его наставник из террористической FETÖ ("Террористической организации фетхуллахистов") живущего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена, который обвиняетcя в организации попытки госпереворота 15 июля 2016 года.

Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года. В него выстрелил сотрудник МВД Турции Мевлют Алтынташ.

Прокуратура Анкары в июне заявила, что нападение организовали сторонники Фетхуллаха Гюлена.