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Неизвестный пытался поджечь военкомат в Бердске

Неизвестный пытался поджечь военкомат в Бердске Военкомат пытались поджечь в Бердске Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело.
В регионе
20 июля 2023 г. 09:56
Неизвестный пытался поджечь военкомат в Бердске

Военкомат пытались поджечь в Бердске Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Неизвестный пытался поджечь здание военкомата в городе Бердске Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Telegram-канале Shot была опубликована информация о том, что в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия была обнаружена пластиковая пятилитровая бутылка с остатками горючей жидкости и черный пакет.

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Версия на английском языке Unknown man attempts to burn building of military enlistment office in Russia's Novosibirsk

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