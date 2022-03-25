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Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в Москве

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в Москве Павильон столичного ВДНХ "Азербайджан" проверят после сообщения о минировании.
В регионе
25 марта 2022 г. 00:06
Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в павильоне Азербайджан на ВДНХ в Москве

Павильон столичного ВДНХ "Азербайджан" проверят после сообщения о минировании.

Как передает Report, об этом информировал ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в павильоне ВДНХ "Азербайджан", ведется проверка", - сказал собеседник агентства.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна "минирований" различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах.

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Версия на азербайджанском языке Naməlum şəxslər Moskvada “Azərbaycan” pavilyonunda bomba qoyulduğunu bildiriblər

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