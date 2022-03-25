Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в Москве

Павильон столичного ВДНХ "Азербайджан" проверят после сообщения о минировании.
Как передает Report, об этом информировал ТАСС источник в экстренных службах.
"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в павильоне ВДНХ "Азербайджан", ведется проверка", - сказал собеседник агентства.
С ноября 2019 года в России наблюдается волна "минирований" различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах.