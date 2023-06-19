Неизвестные подожгли релейные шкафы на железнодорожном перегоне в Москве

Неизвестные ночью подожгли три релейных шкафа на железнодорожном перегоне Павелецкого направления в Москве, сейчас поезда ходят по расписанию.

Неизвестные ночью подожгли три релейных шкафа на железнодорожном перегоне Павелецкого направления в Москве, сейчас поезда ходят по расписанию.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Сегодня ночью на перегоне Варшавская-Дербеневская Павелецкого направления неизвестными лицами был совершен поджог трех релейных шкафов. В настоящее время поезда Павелецкого направления введены в график и курсируют по расписанию", - сообщили в МЖД в понедельник.

Сейчас на месте продолжают работать ремонтные бригады.