О нас

В Махачкале ликвидировали двух напавших на наряд ДПС и убивших троих полицейских

В Махачкале ликвидировали двух напавших на наряд ДПС и убивших троих полицейских Трое полицейских погибли в ходе нападения в Махачкале.
В регионе
5 мая 2025 г. 16:45
В Махачкале ликвидировали двух напавших на наряд ДПС и убивших троих полицейских

Сотрудники МВД Дагестана ликвидировали двух напавших на наряд ДПС в Махачкале.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МВД.

Кроме того, в пресс-службе местного управления Минздрава сообщили о том, что по предварительным данным, при перестрелке пострадали семь человек, среди них двое гражданских.

Такж сообщается, что пострадала девушка в возрасте 17 лет.

16.16

Водитель в Махачкале открыл огонь по сотрудникам МВД, пытавшимся остановить автомобиль.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

По его словам, на месте работают правоохранительные органы.

"Махачкалинцев и гостей столицы прошу соблюдать спокойствие и элементарные меры безопасности", - отметил он.

В МВД Дагестана подтвердили факт гибели полицейских.

"Сегодня около 14.20 в городе Махачкале неустановленные лица совершили нападение на наряд ДПС МВД по Республике Дагестан. По предварительной информации, в результате нападения погибли трое полицейских", - говорится в сообщении ведомства.

15.51

Трое полицейских погибли в ходе нападения в Махачкале.

Как передает Report, об этом сообщает Baza.

По некоторым данным, также ранение получила 12-летняя девочка.

На экипаж ДПС , находившийся на улице Тагирова, напали двое вооруженных неизвестных. Злоумышленники скрылись на служебном автомобиле.

Один из нападавших был убит ответным огнем, другой скрылся, введен план "Перехват".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mahaçqalada üç polis əməkdaşını öldürən şəxslər zərərsizləşdirilib - YENİLƏNİB-2

Экслюзивные новости

Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
3 мая 2025 г. 14:58
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
2 мая 2025 г. 11:11
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
1 мая 2025 г. 13:48
Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха
Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха
1 мая 2025 г. 11:05
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
28 апреля 2025 г. 12:32
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
25 апреля 2025 г. 09:32
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
24 апреля 2025 г. 13:56
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
24 апреля 2025 г. 13:05
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
23 апреля 2025 г. 18:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi