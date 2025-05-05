В Махачкале ликвидировали двух напавших на наряд ДПС и убивших троих полицейских

Трое полицейских погибли в ходе нападения в Махачкале.

Сотрудники МВД Дагестана ликвидировали двух напавших на наряд ДПС в Махачкале.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МВД.

Кроме того, в пресс-службе местного управления Минздрава сообщили о том, что по предварительным данным, при перестрелке пострадали семь человек, среди них двое гражданских.

Такж сообщается, что пострадала девушка в возрасте 17 лет.

16.16

Водитель в Махачкале открыл огонь по сотрудникам МВД, пытавшимся остановить автомобиль.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

По его словам, на месте работают правоохранительные органы.

"Махачкалинцев и гостей столицы прошу соблюдать спокойствие и элементарные меры безопасности", - отметил он.

В МВД Дагестана подтвердили факт гибели полицейских.

"Сегодня около 14.20 в городе Махачкале неустановленные лица совершили нападение на наряд ДПС МВД по Республике Дагестан. По предварительной информации, в результате нападения погибли трое полицейских", - говорится в сообщении ведомства.

15.51

Трое полицейских погибли в ходе нападения в Махачкале.

Как передает Report, об этом сообщает Baza.

По некоторым данным, также ранение получила 12-летняя девочка.

На экипаж ДПС , находившийся на улице Тагирова, напали двое вооруженных неизвестных. Злоумышленники скрылись на служебном автомобиле.

Один из нападавших был убит ответным огнем, другой скрылся, введен план "Перехват".