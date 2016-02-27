Неизвестные напали на участников марша памяти Немцова в Воронеже

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Группа неизвестных в масках забросала яйцами, пакетами с краской и мукой участников акции памяти Бориса Немцова в Воронеже, cообщает Report со ссылкой на российские СМИ.
Нападавшие выбежали из переулка, бросили в участников начинавшегося шествия яйца и муку, после чего скрылись. Как передает ТАСС, полиция попыталась задержать нападавших.
Участники шествия следуют по улицам города. Общая численность собравшихся оценивается в 150 человек.
Мероприятия в память оппозиционного политика Бориса Немцова, застреленного год назад в самом центре Москвы, проходят во многих городах России.
В Москве шествие началось в 14 часов. В городе отмечены повышенные меры безопасности.
News DepartmentАвтор новости
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