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Нефтяной танкер заблокировал движение в Босфоре

Нефтяной танкер заблокировал движение в Босфоре Нефтеналивной танкер Peria под флагом Либерии заблокировал движение в проливе Босфор.
В регионе
21 января 2024 г. 15:41
Нефтяной танкер заблокировал движение в Босфоре

Нефтеналивной танкер Peria под флагом Либерии заблокировал движение в проливе Босфор.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные сервисов мониторинга судов Vesselfinder и Marinetraffic.

Береговая охрана Турции сообщила, что движение через пролив приостановлено в обоих направлениях, пока танкер не будет отбуксирован в безопасное место.

250-метровый танкер находится в центральной части полосы движения в направлении с севера на юг. Возле него работают два буксира и катер береговой охраны. Он следовал из черноморского порта в провинции Стамбул в порт Алиага в Измире. По информации Marinetraffic, судно находится в режиме остановки, а его осадка составляет 12,1 м.

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Версия на азербайджанском языке Bosfor boğazında gəmilərin hərəkəti hər iki istiqamətdə bağlanıb

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