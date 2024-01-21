Нефтяной танкер заблокировал движение в Босфоре

Нефтеналивной танкер Peria под флагом Либерии заблокировал движение в проливе Босфор.

Нефтеналивной танкер Peria под флагом Либерии заблокировал движение в проливе Босфор.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные сервисов мониторинга судов Vesselfinder и Marinetraffic.

Береговая охрана Турции сообщила, что движение через пролив приостановлено в обоих направлениях, пока танкер не будет отбуксирован в безопасное место.

250-метровый танкер находится в центральной части полосы движения в направлении с севера на юг. Возле него работают два буксира и катер береговой охраны. Он следовал из черноморского порта в провинции Стамбул в порт Алиага в Измире. По информации Marinetraffic, судно находится в режиме остановки, а его осадка составляет 12,1 м.